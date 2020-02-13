В России девушка, которую отец увёз из Узбекистана, прожила 23 года без документов

CentralAsia (UZ) - Жительнице Екатеринбурга Наргиз, которую в возрасте пяти лет отец увез в Узбекистан, пришлось сделать ДНК-тест, чтобы доказать родство с матерью. Как передает портал e1.ru, у 23-летней девушки до сих пор нет паспорта.

Екатеринбурженка рассказала, что отец увез ее в Узбекистан, где она жила с мачехой и отцом, который издевался над ней. Через какое-то время они переехали обратно в Россию, где мужчина нашел себе новую жену. Со временем у девушки появилось несколько братьев и сестер. Она объяснила, что в школу пошла в 11 лет, однако почти сразу отец запретил ей получать образование, "повесив" на нее уход за детьми и почти все домашние обязанности.

"Он меня часто не кормил. Воды натаскаю в баню, дрова наколю, а он вспомнит что-то старое, что я натворила, и говорит: "Ты сегодня не будешь кушать". В итоге, когда все ложились спать, я сама себе брала поесть, и они говорили, что я еду ворую. А потом начали вообще меня крысой называть", — рассказала Наргиз.

Она добавила, что потом отец начал запирать холодильник на замок и переместил его в свою комнату. Более того, у девушки начались проблемы со здоровьем на фоне постоянных избиений и издевательств.

После этого ее отца депортировали, а сама девушка сбежала от мачехи к своему молодому человеку — Дмитрию. Она также разыскала свою мать, которая узнала Наргиз, однако архив роддома, где должны были быть документы, отсутствовал из-за коммунальной аварии. Сейчас девушка пытается доказать свое право на российское гражданство, ей даже пришлось сделать ДНК-тест для представления доказательств о родстве с мамой, гражданкой РФ, который показал положительный результат.

Юристы уже прогнозируют благоприятный исход этого дела, однако призывают к терпению, по их мнению, получение гражданства может занять несколько месяцев.