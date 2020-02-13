Власти Узбекистана отзывают студентов из вузов Казахстана

CentralAsia (UZ) - Власти Узбекистана отзывают своих студентов домой не только из вузов Таджикистана, но и из учебных заведений других стран Центральной Азии, передает centralasian.org.

В казахстанском Шымкенте учатся более 15 тысяч узбекистанских студентов, они массово забирают документы и из-за больших очередей вынуждены часами стоять у здания вуза. Учащиеся жалуются, что за один день не успевают собрать все подписи, но надеются, что по возвращении на родину все проблемы будут решены. Власти Узбекистана пообещали соотечественникам, получающим образование за рубежом, что их переведут в вузы на родине без всяких экзаменов.

«Я только получила транскрипт. Теперь поеду домой учиться в государственном вузе. Для меня это хорошая возможность: сюда приезжать постоянно сложно, – говорит Табассум Жуманазарова, которая учится в Шымкенте. – Правильнее будет учиться в своей стране».

Большинство из тех, кто забирает документы из казахстанских вузов, учатся в узбекистанских вузах заочно или дистанционно. Далеко не все они студенческого возраста:

«Да, я здесь учусь. Мне 52 года, – объясняет гражданка Узбекистана Мухтабар Омонова. – В Узбекистане увольняют людей без высшего образования. Поэтому я и приехала сюда учиться. Но теперь президент позвал учиться на родине».

«Здесь народу много. Они не успевают выдавать документы», – признается женщина.

Преподаватели говорят, что делают все, что в их силах, но очередь за документами все равно образовалась. Во-первых, чтобы получить транскрипт (академическую справку, в которой сказано, какие предметы были сданы), у студента не должно быть задолженности по учебе. Во-вторых, многие хотят забрать не только справки, но вообще все имеющиеся у вуза документы. Деканат, как правило, им в этом отказывает.

«У нас числятся более 7 тысяч студентов. В первый день было очень много учащихся. Мы не думали, что будет такой ажиотаж, – признает Садыбек Бейсенбаев, проректор Южно-казахстанского государственного университета имени Ауезова в Шымкенте. – Мы сейчас выдаем только транскрипт, но не документы. Потому что если вдруг вуз в Узбекистане их не примет, в этом случае они могут снова приступить к учебе у нас».

По словам проректора, почти половина студентов из Узбекистана, которые учились в его вузе, уже уехали домой. Из оставшихся меньше половины намерены продолжить обучение в Казахстане.

«Мы даем только транскрипт или справку, что они здесь учатся, документы мы на руки не дадим, – подтверждает слова коллеги Айгуль Алпамысова, представитель Шымкентского педагогического института. – Вот когда они приедут домой, поступят и узбекский вуз сделает нам запрос – только тогда мы сами направим их документы».

Узбекистанским студентам, которые учились в Таджикистане, в качестве официальной причины их возвращения на родину назвали то, что таджикистанские университеты не состоят в Национальном рейтинге Узбекистана, а значит, качество получаемого в них образования находится под сомнением. В случае с Казахстаном причины не названы.