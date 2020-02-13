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  13 февраля 2020
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В Кордайском районе нашли человеческие останки в ходе расчистки после пожара

CentralAsia (KZ) -  11 февраля в 12:07 часов в дежурную часть Департамента полиции Жамбылской области поступило сообщение, о том, что в селе Масанчи Кордайского района, в здании "Торговый центр" (после пожара, имеется обрушение крыши), в ходе расчистки, под завалами обнаружены обгоревшие человеческие останки.

Для установления личности погибшего назначена судебно-медицинская экспертиза, проводятся оперативно-профилактические мероприятия, сообщает советник акима Жамбылской области Канат Кульшманов.

Правительственная комиссия по ликвидации последствий событий на данный момент в Кордайском районе.

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