В Монголии стартовала кампания по сбору помощи Китаю

CentralAsia (MNG) - Ассоциация монгольских выпускников Китая и Ассоциация выпускников из Уханя сегодня пожертвовали 22 миллиона тугриков (около 8 тысяч долларов США) в больницу в Ухани, где была представлена новая вспышка коронавируса, и сегодня она отправлена в китайское посольство в Монголии.

Они начали кампанию «Вечный сосед и мирная помощь» 23 января, собрав пожертвований более 3000 человек.

«Мы будем с китайцами и друзьями, чтобы преодолеть эту серьезную болезнь», -сказал президент Объединенной ассоциации выпускников в Китае Б.Артур. С 2016 года более 10 тысяч граждан Монголии окончили университеты в Китае и теперь работают во всех филиалах страны. С тех пор наши выпускники в Китае стали мостом дружбы между нашими странами. Как только мы получили известие о новой коронавирусной инфекции в Китае, профсоюз организовал благотворительную кампанию «Вечный сосед и мирная помощь». Приятно говорить, что более 3000 выпускников и студентов были действительно вовлечены и протянули руку помощи. Ребята жертвуют 22 миллиона тугриков от всего сердца, и мы передаем это через посольство КНР в больницу Ухани. Ребята, которые приобрели много друзей во время учёбы в китайских университетах и много путешествовали по академическому океану, мы будем с нашим дружелюбным и трудолюбивым китайским народом и друзьями до конца, чтобы справиться с этой серьезной болезнью. Также, многие люди, кроме нас также организовали пожертвования в поддержку китайцев. Это свидетельствует о том, что отношения между двумя странами развиваются на высоком уровне», - отметил Б.Артур.

Посол Китая в Монголии Цай Вэньруи сказал: «От имени китайского народа и от имени коллег по посольству я выражаю искреннюю благодарность за благотворительную кампанию «Вечный сосед и мирная помощь». Как гласит монгольская пословица «Настоящий друг познаётся в беде», в это время страданий китайского народа правительство Монголии, общественные организации и отдельные лица объединяются с нами и продолжают оказывать нам реальную помощь. Это действительно волнует нас. Наше посольство своевременно информирует китайцев о вашей доброте. Китайский народ сердечно принимает это и очень благодарен. Много тысяч китайцев поблагодарили монгольских людей за их доброту и оставили комментарии об этом в социальных сетях. А также они молятся, чтобы никто более не болел этой болезнью, в том числе и монголы...»