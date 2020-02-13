В Ташкенте из канала достали труп женщины
- Узбекистан, общество
- 14:49, 13 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - В правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в Ташкенте в канале обнаружен труп.
"Сегодня, 13 февраля в 7.40 часов в канале «Бурижар» на территории Чиланзарского района был обнаружен труп неизвестной женщины примерно 45-50 летнего возраста", - отмечается в сообщении ведомства.
Прибывшие специалисты извлекли тело из воды и передали его для проведения судмедэкспертизы. Личность погибшей устанавливается.
Следов насильственной смерти на теле нет, отметили в ГУВД Ташкента.