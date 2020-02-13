В Монголии экспорт медного концентрата в январе сократился на 13%, а железорудного увеличился на 34%

CentralAsia (MNG) - В Монголии в январе экспорт медного концентрата достиг 101,6 тыс.тонн, сократившись на 13 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В денежном выражении он снизился на 27%, достигнув $114 млн, сообщает Главное таможенное управление.

Хотя Государственная комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла решение прекратить экспорт угля до 2 марта, она уведомила, что экспорт медного концентрата ООО «Оюу-Толгой» обычно проходит через пограничный пункт Гашуунсухайт. Тем не менее, объем экспорта снижается в связи с превентивными мерами правительства Монголии, сообщает ООО «Оюу-Толгой».

В январе экспорт железорудного концентрата увеличился на 34 процента, достигнув 815 тысяч тонн или $55,5 млн. При этом экспорт цинка в январе немного вырос и достиг 12,7 тыс.тонн или 17,9 млн долларов США.

ООО «Цайрт Минерал» и китайское инвестированное ООО «Синь Синь» экспортируют цинк из Монголии. ООО «Цайрт Минерал», которое экспортировало 82 тысячи тонн цинка в прошлом году, экспортировало 7224 тонны цинка в первом месяце этого года. Компания перевозит свою продукцию на поезде и сообщает, что не было введено никаких ограничений на экспорт цинка в связи с инфекциями 2019-nCoV, и закупки на китайской стороне идут нормально.

Однако цена на цинк снижается из-за нового коронавируса, подчеркнул С.Батхуу, исполнительный директор ООО «Цайрт Минерал». Цена на цинк на Лондонской бирже металлов снизилась на 12,7 процента с 22 января.