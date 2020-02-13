Сколько иностранных граждан посещают Узбекистан в год и для каких целей?

CentralAsia (UZ) - Для совершенствования и развития туристической деятельности и привлечения туристов в 2019 году в Узбекистане был создан Комитет по развитию Туризма. Им была проделана работа по созданию льготных условий для развития частного туризма, созданы свободные экономические зоны и туристические зоны.

Распределение прибывших иностранных лиц в Республику Узбекистан по целям поездок (единиц):

Так на период с января 2019 по февраль 2020 года по данным Государственного Комитета по Статистике в Узбекистан прибыло 8,3 млн человек, из них:

- по служебным делам (командировка) - 5,3 млн. человек;

- на учебу в Узбекистан приезжало - 2,1 млн. человек;

- на работу приезжало - 5,4 млн. человек;

- на отдых, путешествие - 1,04 млн. человек;

- навестить родственников - 552 тыс. человек;

- на лечение - 55 тыс. человек;

- для постоянного места жительства - 53 тыс. человек;

- в целях коммерции - 53 тыс. человек;

- транзитом в другую страну - 88 тыс. человек;

- прочие - 54 тыс. человек.