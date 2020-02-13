Узбекистан получил четыре военных вертолета из России

CentralAsia (UZ) - Министерство обороны Узбекистана получило четыре вертолета Ми-35М из России. Как сообщает Телеграм-канал «Новости Ташкентского Неба», эти вертолеты в настоящее время находятся в международном аэропорту Ташкента.

Ранее российская "Новая газета" сообщала, что четыре вертолета Ми-35М будут доставлены в Узбекистан в четвертом квартале 2019 года и еще 8 к 2020 году.

Сообщается, что транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск.

Вертолёт оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.