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  13 февраля 2020
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Узбекистан получил четыре военных вертолета из России

CentralAsia (UZ) -  Министерство обороны Узбекистана получило четыре вертолета Ми-35М из России. Как сообщает Телеграм-канал «Новости Ташкентского Неба», эти вертолеты в настоящее время находятся в международном аэропорту Ташкента.

Ранее российская "Новая газета" сообщала, что четыре вертолета Ми-35М будут доставлены в Узбекистан в четвертом квартале 2019 года и еще 8 к 2020 году.

Сообщается, что транспортно-боевой вертолет Ми-35М предназначен для уничтожения бронетанковой техники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск.

Вертолёт оснащен современным высокоточным оружием и способен выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях. Одной из наиболее важных особенностей Ми-35М является возможность перевозки людей и военного снаряжения внутри грузовой кабины.

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