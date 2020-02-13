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  13 февраля 2020
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В Ташкенте создали центр для женщин-поденщиц

CentralAsia (UZ) -  В Яшнабадском районе Ташкента построили и открыли новый центр для женщин-мардикоров (поденщиц). Об этом сообщили местные СМИ.

В церемонии открытия центра, которая состоялась 11 февраля, приняли участие официальные представители Комитета женщин Узбекистана и Министерства занятости и трудовых отношения, а также женщины-поденщицы.

В центре функционирует пункт общественного питания по низким ценам, система проката оборудования, наглядная информации по охране труда и для возможности культурного отдыха.

Сообщается, что здесь есть услуги аутсорсинга и аутстаффинга по обеспечению временной работой. По словам министра занятости и трудовых отношений Назима Хусанова, сотрудники центра будут помогать женщинам в поиске работы, связав стороны с помощью мобильного приложения JobCafe.

Министр сообщил, что в этом году в Ташкенте и столичной области будет открыто шесть подобных современных центров для поденщиков. Планируется, при необходимости, также открыть аналогичные центры в других регионах Узбекистана.

Безработица в течение многих лет стала причиной возникновения в разных частях Узбекистана стихийных рынков труда для женщин. Впервые власти Узбекистана стали признавать эту проблему и принимать меры в данном направлении.

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