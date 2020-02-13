Каков объем производства отдельных видов промышленной продукции за 5 месяцев в Узбекистане?

CentralAsia (UZ) - Предприятиями Узбекистана произведено промышленной продукции на $ 247,1 млрд, индекс промышленного производства составил 107,0 %.

Основным фактором роста общего объёма промышленного производства стал прирост производства в обрабатывающей промышленности на 8,9 %, горнодобывающей промышленности и разработки карьеров - на 1,9 %, электроснабжении, подаче газа, - на 1,1 %, водоснабжении, канализации, сборе и утилизации отходов - на 6,2 %

Объём производства отдельных видов промышленной продукции в натуральном выражении крупными предприятиями в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров, на сентябрь 2019 по январь 2020 года, по данным Государственного Комитета по статистике:

- уголь: 2 711,8 тыс. тонн (прирост в 93,2%, по отношению к 2018 году);

- нефть: 524,9 тыс. тонн (прирос в 93,5%, по отношению к 2018 году);

- газ природный: 45058,3 млн. куб. м. (рост в 99,2%);

- газовый конденсат: 1557,2 тыс. тонн (прирост в 96,7%);

- щебень: 993,6 тыс. тонн (прирост в 90,9%):

- гравий: 449,9 тыс. тонн .