В Ташкенте врач-стоматолог неправильно прооперировал веки пациентке - СМИ

CentralAsia (UZ) - В результате неправильной пластической операции, проведенной Худойберди Эшбадаловым в частной стоматологической клинике в городе Чирчике Ташкентской области, 61-летняя пациентка Ширин Шомуратова получила серьезную травму глаз.

Врач стоматологической клиники Эшбадалов признался, что не имел лицензию, необходимую для проведения операций по блефаропластике, сообщил centralasian.org.

По словам Ширин Шомуратовой, 9 ноября прошлого года в частной стоматологической клинике «Дентал клиник стом» в городе Чирчике ей сделали операцию по блефаропластике (пластическая операция на веках – Ред.).

61-летняя женщина признается, что решилась на такую операцию, так как нависшие веки мешали нормальному зрению.

Шомуратова говорит, что обратиться к врачу Худойберди Эшбадалову ей порекомендовали знакомые. Врач, в свою очередь, представился ей специалистом в области пластической хирургии.

– Он сказал мне, что эта процедура займет 40 минут, а на самом деле операция продлилась пять часов. Операция началась в 14:30, а закончилась в 19:45. После операции мне завязали глаза. Врач не сказал медсестрам, чтобы они сделали мне перевязку и дали лекарства. Он даже никакой бумажки мне не выписал. Кроме того, врач не одевал перчатки во время операции. Всю ночь после операции у меня болели глаза, я сильно мучилась. Утром мы позвонили оперировавшему меня врачу, но он не ответил на наши звонки, – говорит Ширин Шомуратова.

Собеседница говорит, что после этого обратилась в клинику «Дентал клиник стом», где руководитель клиники Шойиста Имомбердиева стала лечить ее, протирая веки спиртом.

– Но это не помогло мне, боль в области век еще больше усилилась. В конце концов, 14 ноября я обратилась в Республиканскую больницу в Ташкенте. После полученного здесь лечения мои глаза стали мутно видеть. Один глаз перестал закрываться. Сейчас мне нужно продолжить лечение. Три месяца назад я подала заявление в Чирчикскую городскую прокуратуру. Все три месяца проводились следственные мероприятия, за это время сменилось два следователя. Но пока никакого результата нет, – сказала Ширин Шомуратова.

Худойберди Эшбадало признался, что не имеет лицензию, необходимую для проведения операций по блефаропластике, а операцию на веках Шомуратовой провел по просьбе ее родственников.

– У меня действительно нет лицензии для проведений операций по блефаропластике. Но я провел очень много таких операций, так что опыт у меня имеется. Я сам являюсь специалистом в области челюстно-лицевой хирургии, на протяжении 25 лет преподаю в медицинском институте, – сказал врач Худойберди Эшбадалов.

Он считает, что проблемы после операции у 61-летней пациентки могли возникнуть из-за воспаления.

– На улице было холодно, когда я делал ей операцию. Поэтому проблемы могли возникнуть из-за воспаления глаз. Я ни в чем не виноват, это ее родственники попросили меня прооперировать ей веки. Кроме того, во время лечения в Ташкенте я купил Шомуратовой все необходимые лекарства, даже платил за такси. Но деньги за ее операцию я не брал, так как она пришла ко мне через знакомых, – сказал преподаватель Андижанского мединститута Худойберли Эшбадалов.

Эшбадалов добавил, что был вызван на допрос в Чирчикскую городскую прокуратуру, где следователь объяснил ему, что уголовной ответственности можно избежать, лишь полностью покрыв все расходы на последующие операции Ширин Шомуратовой.