В Казахстане назвали топ-5 коррумпированных министерств

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CentralAsia (KZ) - Руководитель Департамента превенции Агентства РК по противодействию коррупции Анар Жарова озвучила итоги антикоррупционного мониторинга за 2019 год по определению сфер, наиболее подверженных коррупции, передает корреспондент zakon.kz.

По данным органов правовой статистики за прошедший год количество осужденных за коррупционные преступления составило 1002 человека, что немного меньше, точнее на 7% значения 2018 года, – сказала Жарова.

Согласно информации, в разрезе осужденных 515 – это служащие центральных государственных органов, 261 – местных исполнительных органов, 37 – работали в квазигосударственном секторе, 189 – иные лица.

По итогам мониторинга среди центральных госорганов в топ-5 входят МВД, министерства финансов, обороны, индустрии и инфраструктурного развития, сельского хозяйства, — сообщила глава департамента превенции.

Она отметила, что в основном преступления совершаются в территориальных подразделениях или подведомственных организациях указанных министерств.

Мы проанализировали, кто чаще всего и за что берут взятки в этих госорганах. Так, в системе МВД полицейские получали взятки за не привлечение к уголовной ответственности, участковые инспекторы - за не привлечение к административной ответственности или послабление пробационного контроля ранее осужденных лиц. Инспекторами дорожно-патрульной службы взятки брались за уход от ответственности после нарушения ПДД, — сказала Жарова.

Коррупционные преступления в полиции, по ее словам, характерны для всех регионах республики, однако за истекший год наибольшее количество осужденных в департаментах полиции Нур-Султана, Алматы, Шымкента, Жамбылской области.

На втором месте оказалось Министерство финансов. Здесь осуждено 49 лиц. Наиболее негативную статистику создают органы госдоходов.

В региональном масштабе наихудшая ситуация в Алматы, где обвинительные приговоры в отношении десяти сотрудников органов госдоходов. В Алматинской области девять фактов, в Актюбинской и Мангистауской области по пять. В разрезе преступлений преобладают получение взяток. Их было 29 из 49, — уточнила глава департамента превенции.

Тройку лидеров замыкает Минобороны, где вынесены приговоры в прошлом году в отношении 28 должностных лиц и военнослужащих воинских формирований. В большинстве случаях это руководящий состав – 20 из 28.

Согласно озвученной информации, чаще всего военнослужащими совершались хищения путем оформления фиктивных командировок и премирования личного состава, составление фиктивных актов списания военного обмундирования, горючего и прочего имущества.

Далее в числе самых коррумпированных госорганов - Министерство по инвестициям и развитию, где осуждены 20 человек. В числе привлекаемых чаще всего - лица из руководящего звена – 11 фактов. Больше всего коррупционные преступления совершались в инспекции транспортного контроля и подведомственных организациях министерства.

Последнюю строчку топ-5 занимает МСХ. За истекший год там осуждено 19 человек. Значительная часть коррупционных преступлений совершена служащими подведомственных организаций МСХ. Это охотзоопром, фитосанитарная диагностика, ветеринарная лаборатория. В большинстве случаях это получение взяток от подчиненных за командирование их в различные поездки и фиктивные трудоустройства, — заключила Анар Жарова.