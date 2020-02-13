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  13 февраля 2020
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Монголия приостанавливает все авиарейсы и пассажирские поезда с Китаем из-за коронавируса

CentralAsia (MNG) -  13 февраля на незапланированном экстренном заседании Кабмин Монголии принял решение приостановить все авиарейсы и железнодорожные перевозки с Китаем.

Ранее Монголия закрывала все порты въезда в Китай и из Китая до 2 марта для профилактики борьы с коронавирусом.

- Все авиарейсы и железнодорожные пассажирские поезда между Монголией и Китаем с завтрашнего дня будут полностью закрыты. В случае необходимости, специальные чартерные рейсы будут доступны для граждан Монголии, которые находятся в Китае. Министерство иностранных дел несет ответственность за эту работу, - сообщил Ц.Ганзориг, глава пресс-службы правительства.

На сегодняшний день около 6 тыс. монголов вернулись домой из КНР.

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