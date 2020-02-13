Памятник защитникам блокадного Ленинграда могут установить в Ашхабаде

CentralAsia (TM) - Памятник защитникам блокадного Ленинграда может появиться в столице Туркменистана Ашхабаде. Такую идею в четверг, 13 февраля, на встрече с президентом Республики Гурбангулы Бердымухамедовым высказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Как сообщает peterburg2.ru, петербургская делегация во главе с градоначальников в эти дни находится в Ашхабаде с официальным визитом. Губернатор Петербурга Беглов пригласил туркменского лидера посетить торжества по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Петербурге в мае. Также губернатор напомнил, что во время блокады в Туркменистан эвакуировали несколько сотен жителей Ленинграда. Поэтому памятник, посвященный событиям тем страшных лет, имел бы для страны особую символичность.

«Он станет знаком нашей благодарности туркменскому народу – и тем, кто защищал наш город, и тем, кто принял эвакуированных ленинградцев», - отметил Беглов.