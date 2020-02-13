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  13 февраля 2020
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Петербург готов поставлять лекарства и строить дороги в Туркменистане

CentralAsia (TM) -  Петербург планирует поставлять лекарства и строить дороги в Туркменистане. Об этом заявил глава Петербурга Александр Беглов на встрече с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

По словам градоначальника, петербургские предприятия готовы принять участие в строительстве международного железнодорожного коридора «Север-Юг» и комплекса селезащитных сооружений в Ашхабаде.

Кроме того, город на Неве готов оказать поддержку в строительстве судов для Каспийского бассейна, поделиться опытом в модернизации тепловых электростанций, принять участие в модернизации концернов «Туркменгаз» и «Туркменнефть», Туркменбашинского комплекса нефтеперерабатывающих заводов, а также поставлять лекарства, в частности, инсулин.

Помимо этого, Петербург поддержит образовательные проекты и изучение русского языка в Туркменистане, сообщил peterburg2.ru.

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