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  13 февраля 2020
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На востоке Узбекистана студент, вернувшийся из Китая, умер не от коронавируса - СМИ
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Скорая помощь в Коканде доставила гражданина с подозрением на коронавирусную инфекцию. Однако во время первичной судебно-медицинской экспертизы выявлены признаки отравления угарным газом, сообщило УзА.

Как выяснилось, молодой человек отправился в Китай для изучения языка и вернулся в Узбекистан 31 января через Южную Корею.

Он прошел медосмотр в местной поликлинике в Коканде и находился под наблюдением в течение двух недель без каких-либо признаков заболевания. Это подтверждают данные амбулаторной карты.

В связи с тем, что пациент вернулся из Китая, образцы анализов были изучены в специализированной лаборатории. Заболеваний обнаружено не было, сообщает издание.

Отмечается, что другие узбекистанцы, прибывшие из Китая, прошли медицинское обследование, карантин был соблюден в течение 14 дней. Признаков инфекционных заболеваний у них не обнаружено.

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