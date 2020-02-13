В Таджикистане лицензии на индивидуальную добычу драгметаллов получили около 50 человек

CentralAsia (TJ) - Около 50 граждан Таджикистана получили лицензию на индивидуальную добычу драгоценных металлов и камней, рассматриваются еще 30 подобных заявок, – сообщил на встрече с журналистами, в четверг в Душанбе министр финансов страны Файзиддин Каххорзода, передает Avesta.



По его словам, специальная комиссия Минфина предоставила 48 гражданам республики разрешения на добычу россыпных полезных ископаемых старательским и вольноприносительскими способами. В результате индивидуальной деятельности, граждане начали сдавать золото в пункты по приему драгметаллов.

«К настоящему времени на территории республики открыты 10 пунктов покупки драгметаллов. Только за 11 месяцев прошлого года этими пунктами у населения было приобретено 4,5 кг золота. Граждане могут продавать драгметаллы без предъявления каких-либо документов», – резюмировал министр.

Ранее сообщалось, что «Таджикглавгеология», разработала карту местности для добычи золота частными лицами в пяти регионах республики.

Напомним, что правительство Таджикистана разрешило частным лицам добывать цветные и драгоценные металлы, драгоценные и полудрагоценные камни. Правила выдачи разрешений на такую добычу правительство страны утвердило 27 ноября прошлого года.

Индивидуальным предпринимателям разрешена добыча, металлов – золота, серебра, платины, олова, вольфрама и титана.

Стоит отметить, что добытые ценности частники могут продать Государственному хранилищу ценностей при Минфине или промышленным предприятиям, которые имеют лицензию на их переработку.

В случае отказа принять материалы, инстанция или компания должна предоставить письменный отказ.