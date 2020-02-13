Он долгое время находился под влиянием психоактивных веществ, - министр информации Казахстана прокомментировал посты Айсултана Назарбаева

Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев

CentralAsia (KZ) - Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев прокомментировал публикации Айсултана Рахата (Назарбаева) в программе Открытый диалог на канале Хабар.

Министр считает неэтичным обсуждать, цитировать и ссылаться на откровения человека, находящегося на стадии лечения от наркозависимости.

- В данном случае вызывает обеспокоенность не его откровения, а состояние его здоровья. Я могу точно сказать, что посты были написаны под манипуляцией определенных людей. Грустно, но сегодня нашлись люди, которые пользуются именем и состоянием здоровья Айсултана. Скажу откровенно, что он долго находился под влиянием психоактивных веществ, - сказал министр.

- Я понимаю, что его цитирование делает кому-то рейтинги. Но это дешевые рейтинги. Они построены на несчастье человека. Пора закрыть эту тему. Спекулировать на фантазиях зависимого человека, только потому, что он внук Первого Президента страны - нечестно, несправедливо и за гранью морали. Елбасы человек который внес и продолжает вносить огромный вклад в развитие нашей страны. Сохранил мир стабильность согласие на нашей земле. То что сейчас происходит жалкая попытка его дискредитации. Давление на нашу страну, грязная игра. Безнаказанными такие вещи не останутся, - заключил Абаев.

Напомним, сегодня утром Айсултан написал пост на своей странице в Facebook, где попросил убежище в Великобритании.

- Я прошу в Великобритании политическое убежище. Мои последние 5 лет покрыты серыми полосами. Пора людям узнать, что на самом деле происходило и почему, - пишет Айсултан в своем Facebook.

Айсултан Назарбаев - сын старшей дочери экс-президента Казахстана Дариги Назарбаевой и его зятя, ныне покойного Рахата Алиева. Он закончил Королевскую военную академию в Сандхерсте и был зачислен в штат главного разведывательного управления министерства обороны Казахстана. В 2017 году Айсултан работал в федерации футбола Казахстана.

Напомним, старший внук первого президента Узбекистана Ислам Каримов в 2018 году также запросил убежище у Великобритании.



