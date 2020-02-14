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  14 февраля 2020
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МАГАТЭ готово оказать помощь в строительстве АЭС в Узбекистане - Минэнерго

CentralAsia (UZ) -  В штаб-квартире Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) в Вене 10-14 февраля проходит международная конференция по ядерной безопасности.

Узбекская делегация во главе с министром энергетики Алишером Султановым встретилась в Вене с вновь назначенным генеральным директором МАГАТЭ Мариано Гросси.

Как сообщает Минэнерго, в ходе встречи глава МАГАТЭ выразил всестороннюю готовность помочь правительству Узбекистана в его усилиях по развитию атомной энергетики.

"Была также выражена готовность к оказанию всяческого содействия и поддержки в области физической ядерной безопасности и в реализации масштабного проекта – строительства АЭС, обозначена миссия МАГАТЭ на 2020 г. по комплексному рассмотрению ядерной инфраструктуры", - отмечается в сообщении.

Правительство Мирзиёева сотрудничает с российским агентством "Росатом", чтобы построить первую в стране атомную электростанцию.

Проект, стоимость которого не раскрывается, вызывает споры среди общественности Узбекистана из-за опасений по поводу безопасности АЭС и ее экологического ущерба.

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