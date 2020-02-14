Таджикистан недополучил в бюджет $44 млн из-за того, что люди стали больше пользоваться мессенджерами

CentralAsia (TJ) - Налоговый комитет Таджикистан считает, что активное использование населением мессенджеров привело к сокращению прибыли компаний мобильной связи и соответственно, поступлений в бюджет страны, передает Радио Озоди.

Глава Налогового комитета страны Нусратулло Давлатзода 12 февраля на пресс-конференции в Душанбе посетовал, что люди экономят и используют для звонков бесплатные приложения, именно из-за этого бюджет страны в прошлом году недополучил от мобильных операторов налогов на сумму 432 млн сомони (порядка $44 млн). «Сокращение прибыли компаний мобильной связи стало одной из причин невыполнения доходной части бюджета», отметил главный налоговик Таджикистана.

По данным Службы связи, в Таджикистане более 6,8 млн. граждан страны являются пользователями мобильных телефонов, из этого числа 4,8 млн являются активными абонентами. Количество пользователей интернета в Таджикистане на 1 декабря прошлого года составило около 3 млн абонентов. В Таджикистане чуть ли не самый дорогой в регионе интернет - сегодня средняя цена за 3 Гб мобильного интернета составляет 65-70 сомони ($7), а за домашний Wi-Fi уходит в среднем от 150 сомони ($16) в месяц.

Нусратулло Давлатзода, со ссылкой на опыт других государств, заявил, что все владельцы мессенджеров платят налоги в бюджет, но этот вопрос в Таджикистане до сих пор не решен.«Если будут внесены соответствующие поправки в закон, то тогда владельцы компаний-мессенджеров добровольно пройдут процедуру регистрации, и как в других странах, будут платить налоги на добавленную стоимость», отметил глава Налогового комитета Таджикистана.

Налоговики считает, что жители страны активнее звонят через мессенджеры Viber и WhatsАpp и все меньше пользуются обычной телефонной связью, особенно для звонков за границу – если в 2015 таких звонков было 3 млрд. 600 минут, то в 2019 году эта цифра снизилась до 700 млн. минут. Более 1 млн. жителей Таджикистана находятся на заработках в России и Казахстане.

Напомним, год назад Налоговый комитет Таджикистана предложил посчитать минуты голосового трафика мессенджеров Whatsapp, Viber, Imo, Telegram, Messenger и прочих и, таким образом, увеличить доход в бюджет страны. Мобильные операторы ответили, что это просто невозможно.

В марте прошлого года Минфин Таджикистана сообщил, что подготовил для передачи в Правительство поправки в Налоговый кодекс. Согласно проекту, все иностранные компании, оказывающие электронные услуги физлицам в республике (Google, Facebook, Microsoft, Yahoo, Ali Express и другие), должны пройти процедуру регистрации для последующего налогообложения.