Компания Rio Tinto заявляет, что коронавирус повлиял на экспорт меди из Монголии

CentralAsia (MNG) - Австралийская компания Rio Tinto сталкивается с замедлением поставок медного концентрата со своего монгольского рудника, поскольку усилия по сдерживанию вспышки коронавируса влияют на потоки продукции компании в Китай.

Rio Tinto поставляет медь в Китай со своего медно-золотого рудника Оюу-Толгой в Монголии.

Reuters сообщило, что австралийский шахтер испытывает проблемы с поставками медной руды в связи с транспортными ограничениями, введенными Китаем для прекращения распространения вспышки 2019-nCoV (сейчас Covid-19).

Вирус уже стал причиной смерти 1369 человек, а число зарегистрированных инфекций во всем мире увеличилось до 60 300 на конец 12 февраля, что на 254 больше, чем днем ранее.

Информационное агентство сообщило, что Монголия прекратит поставки угля через границу в Китай до 2 марта.

Китайская Yunnan Copper получает почти 10 000 тонн медного концентрата в месяц на свой плавильный завод в Чифэн из Оюу-Толгой.