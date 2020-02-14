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  14 февраля 2020
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Госкомстат: За последние 12 месяцев в Узбекистан прибыло 8,3 миллиона иностранцев

CentralAsia (UZ) -  По данным Госкомстата Узбекистана, с января 2019 года по февраль 2020 года количество иностранных гостей в Узбекистане превысило 8 миллионов 300 тысяч человек.

Из них 5,3 миллиона человек прибыли в Узбекистан с деловыми целями, а 2,1 миллиона - на учебу; 1,04 миллиона иностранцев приехали в отпуск.

За последние 12 месяцев 552 000 человек прибыли в Узбекистан, чтобы навестить своих близких, и 55 000 иностранцев приехали за лечением.

Президент Шавкат Мирзияев издал серию указов и постановлений, направленных на превращение Узбекистана в один из туристических центров экономического развития. В частности, глава государства предоставил безвизовый режим для граждан десятков развитых стран в целях развития туризма.

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