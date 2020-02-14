Парень из Узбекистана привез в Китай за свой счёт 27 тыс. масок

CentralAsia (UZ) - 28-летний Муроджон Кенжебаев с тремя крупными мешками прилетел 12 февраля из Ташкента в Гуанжчоу, административный центр провинции Гуандун на юге Китая. Как и в прошлый раз, он привез китайским друзьям маски, сообщило Синьхуа.



"11 дней назад я доставил из Узбекистана в Гуанчжоу 12 тыс. масок, и на этот раз привез еще 15 тыс.", - сказал он.

Муроджон уже шесть лет проживает в Китае и в настоящее время изучает арабский язык в Гуандунском университете иностранных языков и вневшней торговли. В кругу близких Муроджона называют "Го Можо", по имени видного китайского ученого, историка и писателя.

"Я получаю стипендию от китайского правительства и рассматриваю эту страну как свою вторую родину", - поделился он.

Именно здесь он нашел и свою вторую половинку, пишет издание.

В январе Муроджон уехал к родителям в Узбекистан на зимние каникулы. Несмотря на далекое расстояние, он следил за ситуацией эпидемии вирусной пневмонии в Китае.

Время от времени он получает просьбы от коллег по университету.

"В Китае я стипендиат, и в этот критический момент, естественно, должен что-то делать для своих китайских друзей", - сообщил он в интервью Синьхуа.

Для того, чтобы помочь своим китайским коллегам, Муроджон со своими родными, близкими, а также с братом объездил почти все аптеки родного города Гулистана.

Когда он еле-еле собрал 15 тыс. масок, то сразу же столкнулся с другой проблемой.

Из-за вспышки эпидемии отправка посылок в Китай была приостановлена.

Другого выхода нет! Муроджон решил сам лететь в Гуанчжоу.

Для удовлетворения просьбы своих китайских друзей, Муроджон отменил поездку в Дубай с женой.

"Родители, действительно, беспокоились обо мне, но меня от поездки не стали отговаривать", - признался он.

Муроджон с масками отправился в путь. Сначала он проехал 120 км. до Ташкента, затем улетел в Москву, после 12-часового ожидания в аэропорту он сделал пересадку и полетел в Китай.

Маски подорожали и стоят порядка пяти юаней, и столько масок - это не маленькие затраты. Несмотря на это, Муроджон решил отдать их китайским друзьям в дар.

После того, как он оставил маски друзьям, он сразу же улетел в Узбекистан.

"Сейчас Китай в экстренном порядке нуждается в помощи. Надеюсь, что беда пройдет, желаю китайским друзьям и уханьским друзьям благополучия!", - сказал он в заключение интервью.