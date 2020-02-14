Какое количество предприятий с участием иностранного капитала есть в Узбекистане на 1 февраля 2020 года?

CentralAsia (UZ) - На 1 февраля 2020 года количество предприятий с участием иностранного капитала составило 11,0 тыс. ед., из которых 10,6 тыс. ед., или 96,1 %, являются действующими. Этот показатель, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличился на 3,0 тыс.ед., или на 37,0%.

Также в январе 2020 гола в стране было создано 255 ед., предприятий при участии иностранного капитала. По видам экономической деятельности их можно разделить на:

- промышленность - 78 ед.;

- торговля - 80 ед.;

- прочие виды - 28 ед.;

- строительство - 24 ед.;

- сельское, рыбное и лесное хозяйство - 13 ед.;

- услуги по проживанию и питанию - 14 ед.;

- перевозка и хранение - 3 ед.;

- информация и связь - 6 ед.;

- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 9 ед.

Так, по предварительным данным предоставленным Государственным Комитетом по Статистике, наиболее активно иностранный капитал (в 2020 году) вкладывается в сферу торговли и промышленности, а по отношению к 2019 году наблюдается рост в сфере услуг по проживанию и питанию, а также в сфере здравоохранения.