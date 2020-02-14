Авиакомпания Узбекистана представила новую форму для бортпроводников

CentralAsia (UZ) - Авиакомпания "Узбекистон Хаво йуллари" (Uzbekistan Airways) с 14 февраля представила новую форму пилотов и бортпроводников. В проекте принимали участие отечественные и иностранные специалисты.

Сообщается, что смена имиджа бортпроводников произошла впервые за 15 лет. Ключевыми цветами в одежде стал оттенок тёмный аквамарин и терракот.

Впервые в истории авиакомпании в состав форменной одежды введено платье с коротким рукавом. В качестве аксессуаров предусмотрен головной убор, тканевые и кожаные перчатки, тканевая резинка для создания прически, именные и брендовые значки, шейные платки двух расцветок. Орнамент на блузках и шейных платках выполнен в восточном стиле.

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Для пилотов костюмы остались в прежнем цвете. Появились брендированные пуговицы и эксклюзивные мужские галстуки. Ткань подобрана с учетом различных климатических условий, в которых приходится ежедневно находиться экипажам.

В проекте принимали участие отечественные и иностранные специалисты. Подбор тканей и пошив первой партии основного комплекта осуществила турецкая «Dress Best Uniforms», которая работала с такими авиакомпаниями как Turkish Airlines (partial), Fly Dubai, Аlbania Airlines, Flynas.