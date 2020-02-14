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  14 февраля 2020
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В Шымкенте семья приехала в гости и отравилась неизвестными веществами: погиб ребенок

CentralAsia (KZ) -  Семья из Ордабасинского района отравилась в гостях у родственников. В центре гипербарической оксигенации оказались двое детей, двое взрослых. А самый маленький ребенок умер, передает otyrar.kz.

«13 февраля в 7:45 в центр гиперболической оксигенации имени Орынбаева г. Шымента были доставлены двое детей, 2014 и 2017 г. р., с токсическим действием неуточненных веществ тяжелой степени тяжести, токсический шок 2-3 степени и пищевая токсикоинфекция под вопросом. Дети были госпитализированы в реанимационное отделение, где проводились и проводятся все лабораторные анализы. Детям оказывается в полном объеме медицинская помощь. Также с этого адреса были доставлены двое жителей 2000 и 2002 г.р. с аналогичным диагнозом. Мы провели обследования, оказали первую помощь, они были отпущены под расписку домой. Врачи передали данные по этим пациентов в поликлинику по месту жительства», — Мадина Ермаганбетова, главный врач центра гипербарической оксигенации.

Из этой же квартиры микрорайона «Север» в приемный покой городской инфекционной больницы родителями в состоянии клинической смерти был доставлен ребенок, 2019 г.р., врачами была констатирована биологическая смерть. Погибший ребенок — житель Ордабасинского района Туркестанской области. Другие члены семьи находятся токсикологическом центре с диагнозом: Отравление неизвестными веществами.

Сотрудники департамента по ЧС при помощи газоанализатора проверили помещение. Угарный газ обнаружен не был. Сотрудники Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг города Шымкент взяли пищевые продукты на анализы».

Есть подозрение, что причиной отравление стала дезинфекция квартиры от клопов, расположенной этажом ниже. Но пока результатов нет, выводы делать рано, заключает издание.

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