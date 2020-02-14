Петербург передал Туркменистану 3D-копию редкой археологической находки

CentralAsia (TM) - Губернатор Петербурга Александр Беглов передал в дар музею изобразительных искусств Туркменистана имени Сапармурата Туркменбаши Великого 3D модель редкой археологической находки, керамического жертвенника эпохи ранней бронзы. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Модель изготовили специалисты Института истории материальной культуры РАН. Подарок в точности дублирует изделие, которое в 1980-е годы в долине реки Сумбар нашли ленинградские археологи. Всего в Сумбарской долине был обнаружен 21 подобный жертвенник.

«Туркменистан известен всему миру как один из центров рождения цивилизации», – отметил Беглов.

Он подчеркнул, что огромный вклад в изучение его культурного прошлого наряду с туркменскими учеными внесли представители ленинградской-петербургской школы археологии.