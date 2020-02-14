Дороги к священному вулкану Шилийн-Богду в Монголии закрыли из-за отмены мероприятий к Цагаан Сар

CentralAsia (MNG) - Губернатор аймака Сухбаатар распорядился закрыть дороги, ведущие к Шилийн-Богду, священной горе в сомоне Дариганга. Это решение последовало за указом президента Монголии Х.Батулги в среду об отмене всех общественных праздников и религиозных собраний в Цагаан-Сар.

Шилийн-Богд на самом деле является неактивным вулканом, однако гора считается священным местом для монголов.

Традиция гласит, что душа любого человека, который поднимается на Шилийн-Богд, будет обновлена и наполнена оптимизмом и силой на будущее. Женщины не лезут в это место, так как считается, что духа горы только для мужчин.

В течение восьми дней празднования Цагаан Сар гора обычно заполнена людьми.

Расположенный в Дариганга, вулкан находится на высоте 1778 метров над уровнем моря и является самой высокой вершиной в аймаке Сухбаатар.

Гора Шилийн-Богд расположена на расстоянии 60 км к юго-западу от центра сомона Дарьганга на высоте 1778 метров над уровнем моря и является одним из потухших вулканов местности Дарьганга. Эта гора возвышается на высоту более 400 метров над окрестной местностью и хороша видна на расстоянии около 60 км с любой стороны. Ширина вулканического котла данной горы составляет около 2 км, а глубина – около 300 метров. Лихие конокрады или местные сайн-эри древних времен приезжали сюда с разных уголков страны и поднимались на вершину этой горы для поднятия своего духа.

Гора – особенная. Поток ветров с четырёх направлений, берущих свое начало с северо-запада Монголии, встречаются на вершине горы Шилийн-Богд. Здесь растут цветы умеренного климата вансэмбэру, гандигаар – цветы теплых стран, а также степные травы. Каждый монгол мужского пола желает взброться на эту гору и прощептать своё желание. С этой горы связаны имена монгольских “Робин Гудов-Сайн Эри”, во главе Торой Банди. Они приносили клятву на верность друг друга на вершине горы Шилийн-Богд. Каждому, кто взобрался на вершину горы Шилийн-Богд приходит ощущение что он поднялся над землей и парит в состоянии невесомости. С вершины горы Шилийн-Богд, с высоты более 1700 метров над уровнем моря внизу простираются синовой более 200 потухщих вулканов.