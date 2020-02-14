[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Экс-глава администрации Монголии сообщил, что Сайханбилэг планирует менять гражданство. Ответ экс-премьера

CentralAsia (MNG) -  13 февраля экс-глава администрации президента Монголии З.Энхболд объявил о своей отставке. Во время своего заявления, он также рассказал, что «экс-премьер Ч.Сайханбилэг встречается с иностранными послами, чтобы изменить свое гражданство».

Сайханбилэг в свою очередь на своей странице в соцсети опроверг это заявление. н

- Вчера он оклеветал меня перед тем как уйти в отставку. Я как монгол придерживаются трех вещей: Не изменять свое гражданство, не продавать страну и не осквернять наше государство и наше общество»...

print
  • В России девушка, которую отец увёз из Узбекистана, прожила 23 года без документов
  • Из-за непогоды закрыты трассы во всех направлениях из Нур-Султана
  • Каков объем производства отдельных видов промышленной продукции за 5 месяцев в Узбекистане?



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com