Экс-глава администрации Монголии сообщил, что Сайханбилэг планирует менять гражданство. Ответ экс-премьера

CentralAsia (MNG) - 13 февраля экс-глава администрации президента Монголии З.Энхболд объявил о своей отставке. Во время своего заявления, он также рассказал, что «экс-премьер Ч.Сайханбилэг встречается с иностранными послами, чтобы изменить свое гражданство».

Сайханбилэг в свою очередь на своей странице в соцсети опроверг это заявление. н

- Вчера он оклеветал меня перед тем как уйти в отставку. Я как монгол придерживаются трех вещей: Не изменять свое гражданство, не продавать страну и не осквернять наше государство и наше общество»...