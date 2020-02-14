Индия намерена построить Буддийский храм в Ташкенте

CentralAsia (UZ) - На днях в администрации Ташкента прошла встреча с делегацией из Республики Индия во главе с послом этой страны в Узбекистане Сантошем Джа, сообщила пресс-служба столичного хокимията.

Хоким Ташкента отметил, что во время последнего визита президента Узбекистана в Индию достигнуты инвестиционные соглашения на более чем 1 млрд долларов США и в настоящее время Ташкенте действует 154 предприятий с долей индийских предпринимателей. Кроме того, ряд проектов на общую сумму более 650 млн долларов США находятся на стадии реализации.

Артикходжаев сообщил, что на прошлой неделе для индийских компаний выделена площадь под строительство зданий госпиталя, университета, аквапарка и ряда других объектов, при этом общая стоимость проекта превышает 1 млрд долларов США. Он добавил, что хокимият Ташкента готов к всестороннему сотрудничеству, в том числе в гуманитарной, спортивной, культурной, градостроительной и иных сферах.

Посол Сантош Джа в свою очередь попросил содействия в ряде вопросов, в том числе открытие мемориала М. Ганди, в честь 150-летия со дня его рождения, выделение по просьбе индийского сообщества в Ташкенте земли под строительства Буддийского храма в Ташкенте.

Индийский дипломат также выдвинул ряд предложений по увеличению туристического потока в Узбекистан, среди которых усовершенствование системы авиасообщений между двумя странами, в частности, открытие прямых рейсов в Ташкент, открытие индийских ресторанов.

Глава столичной администрации выразил готовность оказать всестороннее содействие в решении данных вопросов в рамках своей компетенции.