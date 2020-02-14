«Администрация Трампа беспощадная и глупая», — посольство Ирана в Туркменистане

CentralAsia (TM) - 12 февраля в Иране отметили 41-ю годовщину Исламской революции. В честь этой даты иранское посольство в Ашхабаде организовало прием, на который были приглашены дипломаты из других стран и туркменские чиновники, сообщили "Хроники Туркменистана".



Среди выступивших с речью был вице-премьер туркменского правительства по нефтегазовой отрасли Мыратгелди Мередов.

Во время выступлений на экране были показаны слайды с текстом, среди которых был призыв к США – «потворнику мирового терроризма» и к «беспощадной и глупой» администрации Дональда Трампа, виновника мученической смерти генерала Касема Сулеймани, прекратить оккупацию и покинуть Ближний Восток.

Новый посол Ирана в Туркменистане Гулам-Аббас Арбаб-Халеса был назначен около месяца назад. Как передавало иранское информагентство IRNA, принимая у посла верительные грамоты президент Гурбангулы Бердымухамедов выразил дипломату соболезнования по поводу «мученической» смерти генерала Сулеймани, убитого авиаударом США 3 января.