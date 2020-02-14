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  14 февраля 2020
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Из-за непогоды закрыты трассы во всех направлениях из Нур-Султана

CentralAsia (KZ) -  В связи с резким ухудшением погодных условий столичный Департамент по чрезвычайным ситуациям информирует граждан, что все трассы, кроме направления Нур-Султан–Кабанбай батыр, для автотранспорта закрыты, передает официальный сайт акимата.

Департамент по чрезвычайным ситуациям рекомендует жителям и гостям столицы воздержаться от поездок за пределы города и быть бдительными, следить за информацией об изменениях погодных условий и введенных ограничениях. Информация о закрытии трасс службой «112» отправляется посредством сообщений в приложении «Smart Astana», а также можно скачать бесплатное приложение «Дармен» в Playmarkete и Appstore, где сразу уведомляют об открытии и закрытии дорог.

На 14 февраля по данным Казгидромета в столице переменная облачность, во второй половине дня снег. Ветер юго-западный, южный 9-14 м/с. Температура ночью 16-18, днем 6-8 мороза.

Спасатели предупреждают, что метель лучше всего переждать в здании. Если вы в дороге, то двигаться необходимо только по шоссе. При выходе из машины нельзя отходить от нее за пределы видимости. В случае неисправности или при очень плохой видимости рекомендуется остановиться на обочине дорог, подать сигнал тревоги прерывистыми гудками, поднять капот или повесить яркую ткань на антенну и ждать помощь в автомобиле.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните по телефону «112»!

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