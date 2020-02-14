В ВОЗ надеются, что зарегистрированные случаи COVID-19 – не «верхушка айсберга»

CentralAsia (CA) - По последним официально подтвержденным данным, число инфицированных коронавирусом COVID-19 в Китае составляет 46 550., причем в провинции Хубэй, откуда в конце прошлого года распространение вируса началось, заболевание клинически подтверждено у 13 332 пациентов, передает служба новостей ООН.



На территории еще 24 стран зарегистрировано 447 случаев заражения. К настоящему моменту коронавирус унес жизни 1 367 жизней в Китае и еще 2 – за его пределами. Такие данные привел Майкл Райан, руководитель Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям.

Самым крупным «очагом» заболевания вне КНР стал круизный лайнер «Dimond Princess», находящийся на карантине в порту японского города Йокогамы: у 228 пассажиров на его борту подтверждено наличие вируса COVID-19. В этой ситуации судовые врачи других кораблей в Южно-Китайском море склонны подозревать наличие коронавируса у пассажиров, даже когда у тех возникают симптомы простуды средней тяжести. Показательным стал случай с лайнером «Westerdam»: порты отказывались впускать корабль, когда стало известно о возможных заболевших на его борту. Лишь в Камбодже согласились принять судно, провести осмотр 20 пациентов и сделать анализы. Подозрения на вирус не подтвердились, о чем глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейеус сообщил в Твиттере, поблагодарив власти страны и врачей за проявленное понимание.

Говоря о масштабах дальнейшего распространения вируса, Майкл Райан отметил, что в результате осмотров, которые в Китае, Гонконге и Сингапуре проходят пациенты с сезонной простудой, свидетельств широкого распространения коронавируса не зарегистрировано. «Когда в больницах делают анализы пациентам с респираторными заболеваниями, но без подозрения на COVID-19, выборочно проводят проверку и на наличие коронавируса. В тысячах случаев результат отрицательный», - уточнил специалист ВОЗ.

Во всемирной организации надеются, что появлявшиеся в прессе опасения о том, что зарегистрированные случаи заражения коронавирусом лишь «верхушка айсберга», не оправдаются.