ЕБРР выделяет Таджикистану грант на сумму $7 млн.

CentralAsia (TJ) - Европейский банк развития и реконструкции решил выделить Таджикистану грант на сумму 7 млн. долларов США. Соответствующее соглашение подписано накануне Министром финансов РТ Файзиддином Каххорзода и постоянным представителем ЕБРР в Таджикистане Айтен Рустамовой, сообщили НИАТ «Ховар» в Министерстве финансов страны.

Из общей суммы подписанных соглашений в размере $7 млн., $5 млн. составляют грантовые средства Швейцарского офиса по экономическому сотрудничеству (SECO).

Эти средства будут направлены на реализацию проекта «Развитие общественного транспорта в городе Худжанд». Оставшиеся $2 млн. – средства Европейского союза, предназначены для проекта «Управление твердыми бытовыми отходами города Куляб».

Главной целью данного проекта является внедрение современных технологий для управления твердыми бытовыми отходами, новых методов сбора и удаления отходов, повышения уровня и качества обслуживания, улучшение санитарно-экологической ситуации в городе Куляб.

Цель проекта «Развитие общественного транспорта в городе Худжанде» заключается в улучшении качества обслуживания общественного транспорта города Худжанда, в рамках которого планируется закупка современных автобусов.