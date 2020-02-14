Метеорологи Центральной Азии помогают фермерам адаптироваться к изменению климата

CentralAsia (UZ) - В рамках Программы по адаптации к изменению климата и смягчению его последствий в бассейне Аральского моря (CAMP4ASB) при поддержке РЭЦ ЦА был организован учебный тур для ведущих сотрудников Гидрометеорологических служб из стран Центральной Азии.

За пять рабочих дней группа делегированных экспертов из стран региона посетила три научно исследовательских института в Новосибирске, Минске и Киеве.

Цель учебно-ознакомительного тура: выбрать наиболее подходящую по природно-климатическим параметрам, входным данным и видам прогнозируемых сельскохозяйственных культур модель прогноза урожайности для дальнейшей ее адаптации и ввода в производство гидрометеорологических служб Центральной Азии.

Эксперты из Центрально-азиатских стран познакомились с применяемыми моделями урожайности “EPIC”, “PROGNOZ” и “Система CGMS”.

Из впечатлений, которыми поделились участники тура, был интенсивный обмен знаниями и мнениями во время мастер-классов и учебных презентаций, что значительно обогащает профессиональный опыт, даёт возможность поделится успешными практиками

Поскольку погода, климат и водный цикл не знают государственных границ, международное сотрудничество в глобальном масштабе является чрезвычайно важным для развития метеорологии и оперативной гидрологии, а также для получения выгод от их применения.

В Узбекистане уже имеется опыт создания четырёх метеостанций на солнечных батареях в Ташкентской области, которые помогают фермерам адаптировать агротехнические мероприятия к погодным условиям. Ведь следующий наш шаг это «умное» земледелие, которое задействует информационные технологии, включает моделирование погодных условий, анализ и управление рисками на основе прогнозов.