Персональные данные казахстанцев «сливают» в cеть из генпрокуратуры, - ЦАРКА

CentralAsia (KZ) - На протяжении нескольких месяцев из информационной системы генеральной прокуратуры Казахстана идет утечка данных Об этом заявили в центре анализа и расследования кибератак (ЦАРКА).

Полный текст заявления:

ЦАРКА периодически выявляет утечки данных в различных организациях. В таких случаях одним из эффективных органов, в который мы направляем письма, является Генеральная Прокуратура. Как правило, реакция не заставляет себя ждать и надзорный орган быстро приводит все в порядок.

Однако в этот раз мы столкнулись с необычной проблемой – утечка данных, уже несколько месяцев, происходит из информационной системы самой Генеральной Прокуратуры. На направленную нами информацию, орган упорно не реагирует. Возможно, руководству докладывают об исправлениях, но в реальности ничего не меняется. Более того, имеются факты активного сбора данных злоумышленниками с целью коммерциализации и иной передачи третьим лицам (надеемся на возбуждение уголовного дела).

Прокурорская утечка раскрывает данные о всех гражданах Республики Казахстан и иностранцах, в отношении которых когда-либо велось административное делопроизводство. Прямо сейчас система передает в Интернет все данные о штрафах, предупреждениях, адресах проживания, фотографии нарушителей, номера автомобилей, данные из техпаспортов автомобилей, данные владельцев различного имущества (движимое и недвижимое) и род занятий человека (данные из адмпротокола), номера телефонов, список нарушителей правил въезда и выезда через границу (среди них много иностранцев), данные из удостоверения личности и многое другое. Доступ также позволяет редактировать данные в системе, удалять дела или наоборот, возбуждать фиктивные.

Важно отметить, информсистема Прокуратуры имеет интеграцию с ГБДФЛ и ГБДЮЛ (госбаза физических и юридических лиц соответственно), поэтому компрометирует систему электронного правительства, равно как и все другие с которыми осуществляет обмен.

Очень надеемся, что данный пост решит затянувшуюся проблему и сдвинет вопрос этой утечки данных с мертвой точки.