В Индии отец семейства ошибочно диагностировал у себя коронавирус и покончил с собой

- Азия и мир, общество
- 12:36, 14 февраля 2020
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CentralAsia (CA) - 50-летний житель индийского штата Анхра-Прадеш заподозрил у себя коронавирус и покончил жизнь самоубийством, чтобы не заразить свою семью. Об этом сообщает издание Daily Mail.
Фермер Бала Кришна (Bala Krishna) часто смотрел на мобильном телефоне видео о распространении коронавируса и однажды ощутил у себя симптомы простуды. Еще через несколько дней он диагностировал у себя коронавирус и отправился в больницу. Там ему сообщили, что у него вирусная лихорадка.
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В Индии было зафиксировано всего три случая заражения этой болезнью, и ни один из них не произошел в штате Анхра-Прадеш. Медики уверяли его, что у него нет коронавируса, но он им не поверил.
9 февраля Кришна предупредил всех членов семьи, чтобы они держались от него подальше. Когда они пытались подойти к нему, он бросал в них камни.
11 февраля он запер семью в доме, отправился на местное кладбище и покончил с собой возле могилы матери.
Сын погибшего заявил, что если бы хоть кто-то отреагировал вовремя, то его отец был бы жив. Он рассказывает, что звонил на горячую линию по поводу душевного расстройства своего отца, но там его проигнорировали.
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