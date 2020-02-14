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  14 февраля 2020
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В Индии отец семейства ошибочно диагностировал у себя коронавирус и покончил с собой

CentralAsia (CA) -  50-летний житель индийского штата Анхра-Прадеш заподозрил у себя коронавирус и покончил жизнь самоубийством, чтобы не заразить свою семью. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Фермер Бала Кришна (Bala Krishna) часто смотрел на мобильном телефоне видео о распространении коронавируса и однажды ощутил у себя симптомы простуды. Еще через несколько дней он диагностировал у себя коронавирус и отправился в больницу. Там ему сообщили, что у него вирусная лихорадка.

Известно, что в Индии было зафиксировано всего три случая заражения этой болезнью, и ни один из них не произошел в штате Анхра-Прадеш.

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В Индии было зафиксировано всего три случая заражения этой болезнью, и ни один из них не произошел в штате Анхра-Прадеш. Медики уверяли его, что у него нет коронавируса, но он им не поверил.

9 февраля Кришна предупредил всех членов семьи, чтобы они держались от него подальше. Когда они пытались подойти к нему, он бросал в них камни.

11 февраля он запер семью в доме, отправился на местное кладбище и покончил с собой возле могилы матери.

Сын погибшего заявил, что если бы хоть кто-то отреагировал вовремя, то его отец был бы жив. Он рассказывает, что звонил на горячую линию по поводу душевного расстройства своего отца, но там его проигнорировали.

Сын погибшего Бала Мурали заявил, что накануне звонил на государственную горячую линию, когда обеспокоился душевным здоровьем отца, но операторы сказали ему, что Кришне не о чем беспокоиться, если он в последнее время не посещал Китай. "Если бы хоть кто-то отреагировал вовремя, мой отец был бы жив", - сказал мальчик.

Источник
Сын погибшего Бала Мурали заявил, что накануне звонил на государственную горячую линию, когда обеспокоился душевным здоровьем отца, но операторы сказали ему, что Кришне не о чем беспокоиться, если он в последнее время не посещал Китай. "Если бы хоть кто-то отреагировал вовремя, мой отец был бы жив", - сказал мальчик.

Источник
Сын погибшего Бала Мурали заявил, что накануне звонил на государственную горячую линию, когда обеспокоился душевным здоровьем отца, но операторы сказали ему, что Кришне не о чем беспокоиться, если он в последнее время не посещал Китай. "Если бы хоть кто-то отреагировал вовремя, мой отец был бы жив", - сказал мальчик.

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