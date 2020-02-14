Сколько предприятий есть в Узбекистане, действующих с участием стран СНГ?

CentralAsia (UZ) - Для создания условий развития предпринимательства, с участием иностранного капитала в Узбекистане была упрощена процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности, получения разрешений и многих других услуг.

При Кабинете Министров РУз образован Государственный фонд развития предпринимательства. В связи с благоприятными условиями для развития данной инфраструктуры, наблюдается рост количества создаваемых предприятий и организаций с участием стран СНГ.

Так, по данным Государственного Комитета по статистике на 1 февраля 2020 года в стране действующих предприятий с участием стран СНГ имеется: