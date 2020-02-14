Сколько предприятий есть в Узбекистане, действующих с участием стран СНГ?

- Узбекистан, экономика
- 12:43, 14 февраля 2020
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CentralAsia (UZ) - Для создания условий развития предпринимательства, с участием иностранного капитала в Узбекистане была упрощена процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности, получения разрешений и многих других услуг.
При Кабинете Министров РУз образован Государственный фонд развития предпринимательства. В связи с благоприятными условиями для развития данной инфраструктуры, наблюдается рост количества создаваемых предприятий и организаций с участием стран СНГ.
Так, по данным Государственного Комитета по статистике на 1 февраля 2020 года в стране действующих предприятий с участием стран СНГ имеется:
|
всего
|
из них:
|
совместные предприятия
|
иностранные предприятия
|
Российская Федерация
|
1864
|
1125
|
739
|
Казахстан
|
827
|
418
|
409
|
Азербайджан
|
183
|
63
|
120
|
Кыргыстан
|
158
|
91
|
67
|
Таджикистан
|
163
|
93
|
70
|
Туркменистан
|
152
|
64
|
88
|
Украина
|
124
|
74
|
50
|
Беларусь
|
71
|
46
|
25
|
Армения
|
33
|
19
|
14
|
Молдова
|
22
|
8
|
14