[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  14 февраля 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Сколько предприятий есть в Узбекистане, действующих с участием стран СНГ?

CentralAsia (UZ) -  Для создания условий развития предпринимательства, с участием иностранного капитала в Узбекистане была упрощена процедура государственной регистрации предпринимательской деятельности, получения разрешений и многих других услуг.

При Кабинете Министров РУз образован Государственный фонд развития предпринимательства. В связи с благоприятными условиями для развития данной инфраструктуры, наблюдается рост количества создаваемых предприятий и организаций с участием стран СНГ.

Так, по данным Государственного Комитета по статистике на 1 февраля 2020 года в стране действующих предприятий с участием стран СНГ имеется:

всего

из них:

совместные предприятия

иностранные предприятия

Российская Федерация

1864

1125

739

Казахстан

827

418

409

Азербайджан

183

63

120

Кыргыстан

158

91

67

Таджикистан

163

93

70

Туркменистан

152

64

88

Украина

124

74

50

Беларусь

71

46

25

Армения

33

19

14

Молдова

22

8

14

print
  • Сколько предприятий есть в Узбекистане, действующих с участием стран СНГ?
  • Из-за непогоды закрыты трассы во всех направлениях из Нур-Султана
  • Заместитель министра легкой промышленности Монголии посетила в США выставку «Made in Mongolia»



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com