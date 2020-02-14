Комитет по упрощению процедур торговли ВТО рассмотрел вопрос торгового ограничения Казахстаном транзитных товаров из Кыргызстана

CentralAsia (KZ) - Начиная с марта 2019 года, на территории Республики Казахстан наблюдаются значительные задержки в движении транзитных товаров, следующих из Кыргызской Республики через РК, которые вызваны ужесточенными проверками со стороны казахстанских властей. Об этом сообщает Комитет по упрощению процедур торговли ВТО.

В целях принятия всех необходимых мер по урегулированию сложившейся сложной ситуации на границе, Кыргызская Республика в течение всего 2019 года направляло официальные письменные обращения в адрес Республики Казахстан и проводила двусторонние консультации на площадке ВТО, где кыргызская сторона подробно ознакомила казахстанскую сторону с критической ситуацией массового скопления автомашин с призывом устранить применяемые торговые барьеры и действовать в рамках установленных ВТО правил.

В виду отсутствия каких-либо признаков улучшения ситуации на границе, несмотря на усилия Кыргызской Республики, 11 февраля 2020 года заместитель министра экономики КР Эльдар Алишеров и руководитель представительства МЭ по вопросам ВТО Нурбек Максутов приняли участие на заседании Комитета по упрощению процедур торговли Всемирной торговой организации (ВТО) в Женеве (Швейцария).

Кыргызская Республика проинформировала членов ВТО о нарушениях и несоблюдении международных правил торговли Республикой Казахстан, выраженных в форме ужесточенных мер по пропуску грузового транспорта, досмотру грузов и сложностями при прохождении транзитных товаров через территорию КР.

Замминистра экономики Э. Алишеров подчеркнул важность беспрепятственных транзитных маршрутов для Кыргызской Республики как страны с относительно малой экономикой и не имеющей выхода к морю.

В своем выступлении, Кыргызская Республика озвучила о противоправных действиях представителей проверяющих органов Республики Казахстан и подробно описала трудности, с которыми столкнулись кыргызские грузоперевозчики в связи с усиленными проверками грузов на контрольно-пропускных пунктах при пересечении территории Казахстана. До сведения участников Комитета была доведена информация, что действия Казахстана привели к скоплению грузового транспорта длиной до 10 км, а количество единиц грузового транспорта, простаивающих на границе и в специализированных зонах, составляет порядка 250 автомашин. Действия РК наносят непоправимый вред торговым отношениям Кыргызстана с третьими странами, а также каждому без исключения грузовому перевозчику КР.

Кыргызская Республика по итогам выступления привела статьи нарушаемых норм ключевых соглашений ВТО и призвала Республику Казахстан неукоснительно исполнять взятые на себя обязательства перед ВТО и действовать в духе соглашений данной организации, а также потребовала немедленно устранить скрытые торговые барьеры и предоставить беспрепятственные транзитные маршруты кыргызским грузоперевозчикам.