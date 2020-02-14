Монголию охватил туристический бум - СМИ

CentralAsia (MNG) - Новый международный аэропорт Улан-Батора откроется в мае 2020 года, он сможет обслуживать до 3 миллионов пассажиров в год, что более чем в три раза превышает пропускную способность нынешнего аэропорта, и его потенциал может увеличиться до 12 миллионов, пишет asia.nikkei.com.

Международный туризм в Монголии быстро растет — с 529 000 туристов в 2018 году до 549 756 в первые 11 месяцев 2019 года. Правительство предоставило налоговые льготы компаниям, строящим отели, и туристическим предприятиям больше не нужны лицензии. В настоящее время в стране насчитывается более 300 отелей, 400 туристических компаний и 600 курортно-туристических лагерей.

Улан-Батор, где проживает более половины 3-х миллионов человек, испытывает определенные трудности, и пробки могут стать потрясением для вновь прибывших туристов или впервые прибывших. Нынешний аэропорт находится всего в 14 км к юго-западу от города, но до внушительной статуи Чингисхана на площади Сухбаатар в центре столицы может уйти два часа.

Лифт поднимает посетителей на вершину 40-метровой конструкции, где посетители могут встать на голову императорской лошади и посмотреть на равнины. Внутри есть сувенирный магазин, музей и возможность написать свое имя в традиционной монгольской письменности (современная Монголия использует кириллицу). Соколы и беркуты — знакомое зрелище в стране — ждут снаружи, чтобы предоставить возможность сфотографироваться.

Все чаще кочевые семьи обнаруживают, что сдача в аренду уютных временных жилищ туристам дает выгодную прибавку к их доходу от скотоводства, особенно вблизи популярных туристических мест, таких как пустыня Гоби на юге, национальный парк Горхи-Тэрэлж к северо-востоку от столицы и Хувсгул.

«Туристы хотят получить подлинный опыт в Монголии, а пребывание в семьях кочевников означает, что они могут увидеть традиционную монгольскую жизнь, которая долгое время не менялась», - сказала Ууганцэцэг Ганбаатар из туристической компании из Улан-Батора.

«Сейчас есть много семей кочевников, которые занимаются этим малым бизнесом для туристов», - сказала Ууганцэцэг. «В таких местах, как песчаные дюны Хонгорын-Элс, насчитывается около 15 семейных пансионов, и в каждой семье от пяти до десяти человек, которые сдаются в аренду туристам». Дюны Хонгорын-Элс находятся в пустыне Гоби.