В Таджикистане за год задержали свыше 160 членов террористических организаций

CentralAsia (TJ) - Свыше 160 членов террористических и экстремистских организаций задержаны сотрудниками милиции в 2019 году в Таджикистане.

Как сообщил на встрече с журналистами в пятницу в Душанбе министр внутренних дел РТ Рамазон Рахимзода, в 2019 году МВД зарегистрировано 1 тыс. 211 преступлений террористического характера (873 в 2018 году), передает Avesta.

По словам министра, в прошлом году на территории республики было совершено два террористических акта, предотвращено столько же.

«Выявлен и задержан 161 член террористических организаций, на родину при содействии правоохранительных органов вернулись 218 граждан, участвовавших в боевых действиях за рубежом», – сообщил Рамазон Рахимзода.

По его данным, всего в боевых действиях на территории третьих стран погибли свыше 1 тыс. граждан Таджикистана.

Глава МВД сообщил, что в розыске находятся 2 тыс. 449 подозреваемых, задержано 1 тыс. 162 ранее разыскиваемых за преступления лиц.

«В 2019 году сотрудниками милиции было изъято 665 единиц оружия, в том числе 65 единиц автоматов Калашникова», – подытожил Рамазон Рахимзода.