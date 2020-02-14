По мнению госсекретаря США, в Узбекистане и Казахстане не готовы противостоять коронавирусу

CentralAsia (UZ) - Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что США хотят оказать финансовую помощь Узбекистану и Казахстану, связывая это с острой необходимостью в этом из-за коронавируса.

Помпео обратил внимание на неготовность инфраструктуры таких соседей КНР, как Казахстан и Узбекистан, противостоять вирусу, передает РИА Новости.

"Мы обеспокоены тем, что есть места без адекватной инфраструктуры (для защиты от вируса). Так, я был в Узбекистане и Казахстане, местах с протяженными границами с Китаем, которые также не имеют возможности справиться с какой-либо масштабной угрозой, как коронавирус", – сказал он, беседуя с журналистами на борту самолета, направлявшегося в Мюнхен на конференцию по безопасности.

Помпео отметил, что США намерены в рамках бюджета 100 миллионов долларов, предназначенных на борьбу с коронавирусом, финансировать не только помощь Китаю, но и Узбекистану и Казахстану, которые в ней тоже остро нуждаются.

"Мы собираемся сделать все, что мы можем сделать (чтобы остановить эпидемию). Мы уже выделили 100 миллионов долларов помощи. Может, будет и больше. Эта помощь, безусловно, пойдет Китаю, чтобы помочь им, но она будет также использоваться и в других местах по всему миру, чтобы попытаться убедиться в том, что мы правильно глобально ответим на эту угрозу, в нужных местах, своевременно", — подчеркнул Помпео.