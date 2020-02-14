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  14 февраля 2020
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Минздрав: Коронавирус не зарегистрирован в Узбекистане

CentralAsia (UZ) -  По состоянию на 13 февраля этого года случаев заболевания коронавирусом в Узбекистане не было. Об этом сообщили в штабе по борьбе с коронавирусом при Агентстве санитарно-эпидемиологического благополучия республики.

По данным штаба, лаборатория вирусологии Агентства санитарно-эпидемиологического благополучия исследовала на наличие коронавирусной инфекции 837 образцов с января по 13 февраля этого года. В этих образцах коронавирусная инфекция не обнаружена.

Согласно последним данным, число смертей от вируса в китайском городе Ухань достигло 1380, а число инфицированных составило 64 000 человек.

Как сообщалось ранее, в Узбекистан было эвакуировано 584 соотечественника двумя чартерными рейсами из Пекина и одним из Уханя.

Все узбекистанцы, вернувшиеся из Китая, были помещены в специальные учреждения, подготовленные по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, где будут находиться под медицинским наблюдением в течение 14 дней (инкубационного периода).

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