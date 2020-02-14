Глава Минфина: в предстоящие три года Таджикистан не планирует брать кредиты у Китая

CentralAsia (TJ) - Министр финансов Таджикистана заявил, что в предстоящие три года страна не планирует брать кредиты у Китая, а критика о непомерных долгах Душанбе перед Пекином беспочвенна.

Так Файзиддин Каххорзода 13 февраля на пресс-конференции прокомментировал вывод американского исследователя о том, что «большая кредитная задолженность Таджикистана перед Китаем делает его уязвимым и зависимым от этой страны», передает Радио Озоди.

Глава Минфина сообщил, что выводы американского исследователя являются «всего лишь экспертным мнением». По его словам, Таджикистан заинтересован в том, чтобы география заимствований не ограничивалась одной страной, и Душанбе может получить кредиты от ЕС и США.

«Мы заинтересованы в хороших экономических отношениях не только с Китаем, но и с другими странами. Мы заинтересованы в том, чтобы география заимствований не ограничивалась несколькими странами. Мы также работаем в этом направлении с европейскими странами», - сказал министр финансов.

Американский исследователь Сэм Паркер, автор концепции «Китайской кредитной дипломатии», призвал Душанбе подумать о судьбе страны, которая с большой охотой получает многочисленные кредиты Пекина. «В случае беспечности природные ресурсы Таджикистана могут в скором времени оказаться в руках Китая», - предостерег исследователь.

Сэм Паркер отметил, что Таджикистан не сможет своевременно погасить задолженность, и существующая практика передачи китайской стороне месторождений золота и серебра станет обыденным делом.

«В результате прибыль от использования этих ресурсов будет поступать в Китай, а не в Таджикистан. Хотя эти ресурсы должны долгосрочно служить стране и народу Таджикистана», - добавил Паркер.

Но министр финансов Файзиддин Каххорзода считает, что «эксперт имеет право на собственное мнение», а у Таджикистана нет никаких проблем с погашением долгов перед Китаем.

По последним данным Минфина Таджикистана, на сегодняшний день Душанбе задолжал Пекину 1,1 млрд долларов – это половина объема внешнего долга Таджикистана.

Критика по поводу китайских кредитов звучит в таджикском обществе постоянно. Эксперты говорят, что Таджикистан должен создать условия для инвестирования для всех стран и не должен зависеть только от китайских инвестиций.