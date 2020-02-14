Сборная Монголии по баскетболу 3х3 лидирует в группе А

CentralAsia (MNG) - Один из двух оставшихся олимпийских отборочных турниров FIBA 3x3 пройдет в Бангалоре, «Silicon Valley of India», 18-22 марта 2020 года.

«Мы рады приветствовать команды из 36 разных стран в Бангалоре, городе, где проводились успешные соревнования ФИБА в новейшей истории», - сказал президент BFI Говиндарадж Кемпаредди.

Национальная мужская сборная Монголии по баскетболу 3х3 возглавила рейтинг турнира и заняла первое место в группе А вместе с командами Польши, Бразилии, Турции и Чехии.

Сборные США, Словении, Нидерландов, Франции, Ирана и Италии возглавлают другие группы.

Совместная тренировка с командой Сербии завершилась 11 февраля.

Лучшие 4 команды в федеральном рейтинге FIBA 3x3 в женской категории (Россия, Китай, Монголия и Румыния) заработали поездку на Олимпиаду в Токио 2020, где 3x3 впервые выступит 25-29 июля.