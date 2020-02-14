Тысячи студентов из Узбекистана, обучающиеся в других странах, могут остаться на улице из-за нововведения - СМИ

Студенты из Узбекистана // Turmush

CentralAsia (UZ) - Рабочие группы, принимающие документы узбекистанских студентов, которых власти страны отзывают домой из вузов Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, не могут ответить на вопрос о том, когда эти студенты могут начать учебу у себя на родине.

Чиновники и руководители вузов стран, где учились узбекистанские студенты, заявляют, что перевод из вуза в вуз в середине учебного года невозможен. Они говорят, что выдача транскрипта студентам не означает их исключение из вузов, передает centralasian.org.

13 февраля уроженец Сырдарьинской области Узбекистана Шахриёр, до недавнего времени обучавшийся на первом курсе факультета русского языка и литературы международного университета Silkway в казахстанском городе Шымкенте, отправился в Гулистанский государственный университет с полученной 12 февраля справкой о том, что он «учится в Silkway». Однако Рабочая группа не приняла у парня эту справку. Парень сообщил, что едет в Шымкент, чтобы привезти оттуда «транскрипт», который потребовали у него в гулистанском вузе.

13 февраля студент 1-курса факультета педагогики Государственного педагогического университета имени Садриддина Айни в городе Душанбе, уроженец Сурхандарьинской области Узбекистана Навруз сдал Рабочей группе Термезского государственного университета документы, полученные во второй половине дня 12 февраля. Члены Рабочей группы сказали Наврузу следующее:

«С 15-го по 20-е марта мы решим вопрос о том, на каком факультете и в какой группе будут учится вернувшиеся студенты. После мы сообщим вам об этом по телефону».

Как сообщил представитель Рабочей группы Наманганского инженерно-технологического института, принятие документов у вернувшихся на родину студентов не означает, что они будут приняты на учебу в узбекистанские вузы.

– Документы рассмотрит комиссия, созданная в Министерстве высшего образования, а после примет решение. О сроках начала учебы неизвестно, – добавил представитель Рабочей группы.

На вопрос о том, когда вернувшиеся на родину узбекские студенты смогут начать учебу в отечественных вузах, не смог ответить и представитель Рабочей группы Гулистанского государственного университета.

Как сообщил представитель Рабочей группы Гулистанского государственного университета, возвращающийся на родину студент должен предоставить академическую справку (с печатью вуза), транскрипт или зачетную книжку (оригинал либо заверенную печатью копию).

Однако Шахриёр предоставил Рабочей группе вуза всего лишь справку о том, что он обучается в международно университете Silkway в Шымкенте, которая не была принята в качестве документе.

В свою очередь чиновники и руководства вузов соседних стран, где обучались узбекистанские студенты, говорят, что выдача академических справок и зачетных книжек не означает, что студент исключен из вуза.

Вот что сказал 11 февраля один из руководителей международного университета Silkway:

– Транскрипт может быть выдан студенту в любое время. Но выдача этого документа не означает, что студент переведен в другой вуз. Перевод в другой вуз может быть осуществлен только во время каникул, а не в середине учебного года. Исходя из того, что сейчас февраль месяц, перевод студентов может осуществлен только после сдачи ими весенней сессии, а не сейчас. Эта норма одинакова для студентов всех курсов.

Представитель Министерства образования Кыргызстана Гульмира Абылкасымова, комментируя отзыв узбекистанских студентов, сказала, что все студенты беспрепятственно получают академические справки и транскрипты. Однако, по словам чиновницы, данное обстоятельство не значит, что эти студенты будут исключены из кыргызстанских вузов.

– Неужели наши узбекистанские коллеги могут нарушить закон и принять на учебу вернувшихся студентов в середине учебного года? Я думаю, что они не будут нарушать закон и принимать их на учебу в марте месяце, – говорит Гульмира Абылкасымова.

Представитель Рабочей группы Гулистанского государственного университета сообщил, что у Минобразования Узбекистана есть договоренность по этому вопросу с коллегами из министерств соседних стран.

Однако представитель Министерства образования Кыргызстана Гульмира Абылкасымова заявила, что Минобразования КР не получало от узбекской стороны никакого официального письма или извещения по данному вопросу.

– Я еще раз повторюсь: мы не получали официального письма. Только сегодня (13 февраля) нам пришло письмо из Министерства иностранных дел Кыргызстана, в котором говорится следующее: «если попросят документы, рекомендуем вам выдать их без отлагательств». Мы не получали из Узбекистана даже обычного извещения, – сказала Гульмира Абылкасымова.

Напомним, что 11 февраля Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана продлило до 15 марта этого года сроки перевода узбекских студентов из зарубежных вузов на родину. В министерстве заявили, что сроки перевода были продлены «из-за большого числа желающих вернуться».

Первоначально планировалось, что акция пройдет с 7 по 15 февраля.