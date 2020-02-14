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  14 февраля 2020
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В Улан-Баторе откроют улицу Нур-Султан

CentralAsia (MNG) -  Губернатор столицы и мэр Улан-Батора С.Амарсайхан 14 февраля встретились с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Казахстан в Монголии Жалгасом Адильбаевым.

Посол Жалгас Адильбаев выразил готовность реализовать соглашения, подписанные премьер-министром Монголии У. Хурэлсухом во время его визита в Казахстан в прошлом году, и подчеркнул важность скорейшего открытия улицы имени Нур-Султана. Об этом обсуждалось в ходе визита генерального менеджера Улан-Батора Т. Гантөмөр в Казахстан в ноябре 2019 года.

Выразив надежду на то, что подписание соглашения о побратимстве между Улан-Батором и Нур-Султаном поможет поднять двустороннее торгово-экономическое сотрудничество, губернатор С.Амарсайхан поддержал предложение посла сосредоточиться на туризме с целью расширения сотрудничества и предложил учиться друг у друга городскому планированию и зеленым насаждениям.

Губернатор также отметил, что весной этого года администрация города начнет строительство улицы Нур-Султан в центре Улан-Батора.

Стороны обменялись мнениями по проектам, запланированным на 2020 год, и договорились развивать сотрудничество в сфере туризма.

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