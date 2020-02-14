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  14 февраля 2020
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Президент Казахстана прибыл в Мюнхен для участия в 56-й конференции по безопасности

CentralAsia (KZ) -  Президент Казахстана Касым-жомарт Токаев приехал в Мюнхен для участия в 56-й конференции по безопасности.

Планируется, что на полях МКБ Глава государства примет участие в панельных дискуссиях и проведет ряд двусторонних встреч с мировыми лидерами, руководителями международных организаций, крупных германских компаний и известными экспертами в области международных отношений.

Центральным событием участия Касым-Жомарта Токаева в Конференции станет выступление на параллельной панельной дискуссии по региональной безопасности на тему «География имеет значение: Беседа о Центральной Азии».

В Мюнхен для участия в мероприятии съедутся порядка 40 глав государств и правительств, более 100 руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств, авторитетных экспертов в сфере международных отношений.

Повестка дня 56-й МКБ включает актуальные вопросы мирового развития и глобальной безопасности. Участники конференции обсудят проблему торговых войн и санкций, ситуацию на Ближнем Востоке, взаимоотношения между Европейским союзом, США, Россией, Китаем и другими странами, вызовы безопасности в Европе, будущее ЕС и НАТО, а также современные угрозы в сферах кибербезопасности и здравоохранения, борьбу с дезинформацией и др.

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