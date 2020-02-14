Китай выделил 11,5 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

CentralAsia (CA) - Власти Китая выделили 80,5 миллиардов юаней (11,5 миллиарда долларов) на борьбу с новым типом коронавируса. Об этом сообщил на пресс-конференции в пятницу помощник министра финансов КНР Оу Вэньхань, передает РИА Новости.

"По состоянию на 13 февраля, финансовые учреждения всех уровней в общей сложности выделили 80,5 миллиардов юаней (11,5 миллиардов долларов), фактические расходы составили 41 миллиард юаней (5,87 миллиарда долларов)", - сообщил чиновник.

Он также добавил, что власти намерены и далее увеличивать финансирование нужд по борьбе с эпидемией, подчеркнув, что для всех финансовых учреждений на всех уровнях было выпущено уведомление о том, чтобы они в первую очередь должны уделять внимание защите безопасности жизни и здоровья населения, добросовестно выполнять работу и осуществлять все политические установки.

"Необходимо гарантировать, чтобы финансовые проблемы не влияли на оказание медицинской помощи и реализацию мер профилактики и контроля за распространением заболевания, нельзя допустить, чтобы из-за беспокойств о затратах люди боялись обращаться к врачам", - подчеркнул он.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Число зараженных в Китае уже превысило 63,8 тысячи человек, скончались 1380, за пределами Китая заразились 505 человек.