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  14 февраля 2020
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В Казахстане отменили временное удостоверение личности и вклеивание фото детей в паспорт

CentralAsia (KZ) -  В Казахстане отменили временное удостоверение личности и вклеивание детских фотографий в паспорт родителей, передает Kazakhstan Today.

Миграционная служба Алматы сообщает, что согласно закону РК "О внесении, изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам оказания государственных услуг" от 25 ноября 2019 года "272-VI, исключена норма по выдаче временного удостоверения личности и отменена процедура внесения записи о детях в возрасте до 16 лет, с вклеиванием их фотографий.

Отменена процедура записи детей и вклейки их фотографий в паспорт родителя для выезда за границу. Также теперь не будет временного удостоверения личности. То есть, если раньше человек терял удостоверение, к примеру, ему выдавали временное. Отныне гражданин РК будет получать стандартное удостоверение личности. Это упрощает производство документооборота, а главное облегчает процедуру оказания государственных услуг, получаемых гражданами Республики Казахстан", - проинформировал начальник управления миграционной службы департамента полиции Алматы Асхат Бутунчинов.

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